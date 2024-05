CAPACCIO PAESTUM, INCIDENTE A SCIGLIATI 2 FERITI

Incidente stradale nel pomeriggio in località Scigliati di Capaccio Paestum. Due le persone rimaste ferite nello scontro avvenuto, per cause da accertare, tra un autocarro che trasportava ponteggi per l’edilizia e una Ford Fiesta. Coinvolta nel sinistro anche un’altra vettura, un’Audi Q3 guidata da una donna con a bordo un bambino, per fortuna rimasti entrambi illesi. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, che hanno trasportato i malcapitati in ospedale per accertamenti. Rilievi del sinistro eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale, diretti dal cap. Sofia Strafella.

