CAPACCIO PAESTUM, INCIDENTE SULLA STATALE FERITE MAMME E FIGLI

Incidente stradale lungo la SS18 nei pressi dell’intersezione con Via Gromola Varolato a Capaccio Paestum. Il sinistro, per cause ancora da accertare, è avvenuto intorno alle ore 16:15. Due le auto coinvolte, una Nissan Qashqai guidata da una 35enne originaria di Eboli ma residente a Fonte di Roccadaspide con i suoi tre bimbi, e una Fiat Panda con a bordo due persone, madre e figlioletto residenti a Capo di Fiume, ribaltatasi sulla carreggiata a seguito del violento impatto (nella foto). Sul posto sono giunte tempestivamente un’ambulanza e l’auto medica della Croce Rossa di Agropoli e l’ambulanza Soccorso Sociale di Piaggine, unitamente ai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli ed Eboli. Feriti, per fortuna in maniera non grave, la donna al volante della Nissan (i tre figli stanno bene seppur sotto choc per l’accaduto) e la 40enne capaccese con il figlio piccolo sulla Panda, trasportati all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania per precauzione ed accertamenti. Rilievi del sinistro a cura degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti da comandante Sofia Strafella. FONTE STILETV

