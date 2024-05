CAPACCIO PAESTUM, INCIDENTE TRA AUTO E FURGONE ALLA LAURA

Paura a Capaccio Paestum dove è avvenuto un incidente tra auto e furgone in Viale della Repubblica. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, in località Laura. Lo riporta InfoCilento.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati in viale della Repubblica in località Laura, all’incrocio tra Via Quistione 1 e via Quistione 2 all’altezza dei campi da calcio dell’Hotel Ariston. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. I conducenti per fortuna non ha riportato gravi ferite. .

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...