CAPACCIO PAESTUM, INGOIA LA DROGA E MUORE E’ GIALLO

Sorpreso in un capannone, ingoia una dose di droga e muore. Vittima un tossicodipendente 34enne di Capaccio Paestum, con alcuni precedenti. L’uomo, nella notte, è stato pizzicato dalle guardie giurate di una società di vigilanza cilentana mentre si trovava in un capannone in stato confusionale, impugnando un martello, in località Sorvella del comune di Capaccio Paestum (Sa): circostanze che avevano fatto pensare ad un tentativo di furto, poi smentito dai familiari. Alla vista dei vigilantes, pensando forse che fossero carabinieri, per non farsi trovare addosso sostanze stupefacenti ne ha ingerito di colpo una dose, sentendosi subito male. Le guardie giurate hanno così allertato immediatamente un’ambulanza del 118, la cui equipe ha cercato di rianimare in tutti i modi il 34enne, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono così giunti i carabinieri della Stazione di Matinella, i quali hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso: la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la sala mortuaria dell’ospedale di Eboli. Sequestrati sia il martello utilizzato che la bustina contenente la presunta sostanza letale. A coordinare le indagini la Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella..FONTE STILETV

