CAPACCIO PAESTUM, LADRO AGROPOLESE INCASTRATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE A LICINELLA

Importante operazione di controllo del territorio, nella notte, da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. Gli agenti, guidati dal comandante Antonio Rinaldi, hanno identificato e denunciato un uomo di 31 anni, M.M. residente ad Agropoli e già noto alle forze dell’ordine, responsabile di un furto ai danni della pizzeria ‘Las Vegas’, in località Licinella.

Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di perlustramento notturno, una pattuglia della Municipale è stata allertata da un’unità della vigilanza privata ‘La Torre’, in località Paestum. La guardia giurata segnalava un furto appena consumato: il malvivente, dopo aver sottratto il fondo cassa e gli incassi dei videogiochi, si era dato alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica, inseguito dal proprietario del locale. Gli agenti hanno raggiunto tempestivamente il soggetto, in località Torre di Mare, dove lo hanno preso in custodia.

Oltre alla refurtiva consistente in diverse centinaia di euro, prontamente restituita al legittimo proprietario, la perquisizione sul soggetto ha permesso di rinvenire e sequestrare: una discreta quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana; attrezzatura specifica per la preparazione di droghe sintetiche; decine di pacchetti di sigarette e la bici elettrica utilizzata per la fuga.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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