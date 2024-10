CAPACCIO PAESTUM, L’AUTO SI RIBALTA FERITO UN GIOVANE DI AGROPOLI

L’auto è una Jaguar, il ragazzo alla guida è di Agropoli, per cause da accertare l’automobile si è ribaltata paurosamente. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 4 di stamane. Ancora da accertare le cause del sinistro. Per fortuna, la Jaguar non ha coinvolto altre vetture o le persone che sostavano dinanzi ai bar vicini.

Sul posto è giunta immediatamente l’ambulanza della Croce Rossa con il personale sanitario, per soccorrere gli occupanti della vettura. Un 24enne di Agropoli è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Illeso un coetaneo che viaggiava con lui. Sul luogo dell’incidente si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella, dei Carabinieri della locale stazione e sono intervenuti anche alcuni operatori dei servizi di vigilanza e sicurezza privata.

Le forze dell’ordine hanno dovuto anche veicolare il traffico in quanto c’è stato bisogno un po’ di tempo per rimuovere il veicolo dal centro carreggiata.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...