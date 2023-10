CAPACCIO PAESTUM, MUORE DOPO 10 GIORNI IL MAROCCHINO TRAVOLTO DA 5 AMICI DI ROCCADASPIDE

È morto dopo 10 giorni di agonia il marocchino investito a Capaccio Paestum all’alba di venerdì 6 ottobre: Baakok Eddaoudi, 53enne residente da anni in località Santa Venere, si è spento all’ospedale di Battipaglia questa mattina, lunedì 16 ottobre. L’uomo era rimasto in fin di vita dopo che un gruppo di amici lo aveva travolto perché “li stava molestando” e trascinato con il Suv. In quell’occasione un 27enne di Roccadaspide fu denunciato dai carabinieri per lesioni pluriaggravate. Lo riporta Stiletv.

Marocchino investito, è morto in ospedale a Battipaglia

Baakok Eddaoudi, 53enne residente da anni in località Santa Venere, fu investito a Capaccio Paestum dopo aver infastidito un gruppo di amici a bordo di un’auto e ridotto in fin di vita. Questa mattina, lunedì 16 ottobre, purtroppo il triste epilogo. Il cuore dell’uomo si è fermato: troppo gravi le lesioni alla testa e al torace riportate in quell’occasione. Un lieve miglioramento iniziale aveva fatto pensare che si potesse salvare, purtroppo però in queste ore le sue condizioni di salute sono peggiorate irrimediabilmente fino al decesso. Lascia la moglie e un figlio, operio di un’azienda di Matinella. La salma è stata sequestrata ed è già stata fissata anche l’autopsia che verrà eseguita in settimana.

