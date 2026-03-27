CAPACCIO PAESTUM, ORE CONTATE PER L’ATTENTATORE DI TAVERNELLE E CALICE

Le telecamere incastrano i presunti attentatori. Svolta nell’attentato alla movida di Capaccio Paestum. I video dei carabinieri di Agropoli incastrano gli attentatori. Si teme l’ascesa di un nuovo gruppo ma a mettere la bomba sarebbe stata messa da un solo soggetto come si evince dalla telecamere oppure c’erano anche altri.

I carabinieri pare avrebbero isolato la targa e potrebbero risalire agli autori dell’esplosione che ha messo paura con azioni di chiara matrice dolosa ed intimidatoria, messe in atto alle ore 4:30 di giovedì 26 marzo, la prima deflagrazione è stata causata da un ordigno rudimentale piazzato davanti al winebar, che ha danneggiato porta d’ingresso, frigobar, sedie e tavolini all’esterno. In frantumi anche le vetrate di due lounge bar adiacenti. Nell’attività ristorativa in Vicolo delle Tavernelle, invece, i malfattori hanno agito sul retro, dove è esplosa l’altra bomba carta: in fiamme l’ampia veranda allestita nel giardino posteriore, all’interno della quale i vigili del fuoco hanno rinvenuto anche del liquido infiammabile, versato su alcuni divanetti per aumentare la portata del rogo.

Due attività dello stesso proprietario a dimostrazione che si è voluto colpire specificamente. I carabinieri hanno già ascoltato i proprietari, acquisendo anche altre testimonianze oltre alle immagini di videosorveglianza delle due strutture e di impianti installati nella zona, per cercare di ricavare indizi utili risalire ai responsabili. Segnalata una vettura sospetta, nello specifico una Fiat Punto bianca, dalla quale un soggetto dalla grossa corporatura, con il volto travisato, avrebbe assestato l’ordigno davanti alla vineria. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo contro ignoti.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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