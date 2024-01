CAPACCIO PAESTUM, PRESO UN ALTRO MAROCCHINO MENTRE SPACCIAVA ALLA LAURA

In data 10 gennaio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia, in località Laura del comune Capaccio Paestum, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Oussama MERZOUGUI, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto individuato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 40 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sempre ieri pomeriggio i carabinierie avevano arrestato un altro straniero del Marocco sempre per droga a Gromola

