CAPACCIO PAESTUM, RABBIA E DOLORE PER LA MORTE DI SALVATORE DE MARTINO SULLA STATALE. STAMANE 3 DONNE DI AGROPOLI IN UN ALTRO INCIDENTE

Ieri pomeriggio il decesso sulla stata. Salvatore Di Martino abitava a Santa Venere aveva 45 anni.In seguito ad un incidente violento con la sua auto, Salvatore De Martino, 45enne della zona molto noto in città, non ce l’ha fatta ed è spirato all’ospedale “San Luca” probabilmente in seguito alle ferite riportate agli organi interni. Su questo aspetto, farà luce l’esame autoptico che è già stato predisposto dal magistrato. Poco chiara la dinamica dell’incidente in cui il 45enne ha perso la vita. Ad indagare sono i carabinieri della locale stazione, diretti dal capitano di Agropoli Fabiola Garello. Salvatore, in auto con la moglie e uno dei due figli, stava percorrendo la Strada Provinciale 267 verso Paestum quando, all’altezza dell’incrocio con la Strada Statale 18, si sarebbe scontrato con una Mercedes che proveniva in senso opposto. L’Opel Meriva su cu i era a bordo a la vittima avrebbe perso il controllo e uscendo di strada avrebbe terminato la sua corsa contro un albero Sul posto sono giunte due ambulanze e la situazione ai sanitari è apparsa subito chiara. Il 45enne aveva bisogno di cure immediate e pertanto è stato trasportato al “San Luca”, mentre la donna era meno grabe. Per lei si è reso necessario il ricovero, per le cure del caso, al “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Dopo il ricovero, però, la condizione clinica di Salvatore De Martino sarebbe precipitata in poco tempo e l’uomo è così spirato. Adesso, gli inquirenti dovranno far luce sull’accaduto per appurare le cause del sinistro ed eventuali colpe. Salvatore De Martino, era conosciuto e molto stimato nella in città. Noto anche per essere nipote del’ex sindaco capaccese Paolo Paolino, lascia la coniuge e due figli. Il figlio presente con lui in auto è uscito illeso dal veicolo seppur sotto shock per il fatto.

L’INCIDENTE DI QUESTA MATTINA

Tre i veicoli coinvolti, per cause ancora in corso di accertamento. Almeno due vetture hanno riportato seri danni ma nonostante la violenza del sinistro non si registrano feriti. Sul posto gli uomini della Polizia Stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Presente anche il personale di PISSTA per il ripristino della strada post incidente. Quello nei pressi di Spinazzo è un tratto stradale dove si registrano non pochi incidenti anche a causa della presenza di più intersezioni. Ecco perché si ipotizza la realizzazione di una rotatoria.

