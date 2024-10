CAPACCIO PAESTUM, RIESAME ANDREA CAMPANILE PER L’AVVOCATO CACCIATORE SALERNO E’ INCOPETENTE

Si è svolta questa presso la Cittadella giudiziaria di Salerno l’udienza di riesame per Andrea Campanile, ex capo staff di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, sospeso in seguito all’inchiesta giudiziaria che lo coinvolge e che ha portato al suo arresto.

Campanile, difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore, attende la decisione sulla revoca degli arresti domiciliari, che sarà emessa entro cinque giorni. “Dinanza al Procuratore Capo – ha dichiarato l’avvocato Cacciatore – ho esposto le mie argomentazioni riguardanti l’incompetenza territoriale, la nullità e inutilizzabilità della consulenza del pm e delle intercettazioni, nonché la mancanza di gravi indizi”. Cacciatore ha inoltre sottolineato l’insussistenza delle esigenze cautelari, poiché Campanile si è dimesso dal ruolo di capo staff e non ha inquinato le prove.

L’avv. Cacciatore, nel richiedere la revoca della misura cautelare per il proprio assistito, ha contestato in particolare: l’incompetenza territoriale della Procura salernitana, sostenendo che la presunta dazione della corruzione, che ne consuma il reato, è avvenuta in altro comune, ricadente nella giurisdizione del Tribunale di Vallo della Lucania; la mancanza dei gravi indizi, perché le strade di cui si parla nelle conversazioni non corrispondono a quelle di cui ai progetti andati a gara; l’inutilizzabilità delle intercettazioni per autorizzazioni fuori termine; la nullità ed inutilizzabilità della consulenza del pm; l’insussistenza delle esigenze cautelari sia perché Campanile non ha inquinato le prove sia perché si dimesso dal proprio incarico.

