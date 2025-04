CAPACCIO PAESTUM, RISSA NELLA MOVIDA

Una rissa tra sei o sette giovani è scoppiata ieri sera nell’area archeologica di Paestum, poco prima delle 23.30, nei pressi della strada per le Tavernelle. A raccontare l’episodio è una ragazza che ha assistito alla scena e ha rischiato di essere colpita mentre cercava di intervenire per fermarli. I ragazzi si picchiavano con calci e pugni in mezzo alla strada, deserta in quel momento. “Sono intervenuta sperando di placare la situazione, ma non mi hanno dato retta e hanno continuato a colpirsi, rischiando di colpire anche me”, ha riferito la giovane. Solo l’intervento di un automobilista di passaggio e di un barista della zona ha permesso di separare i contendenti, che tuttavia continuavano a minacciarsi. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i presenti, che chiedono maggiori controlli in un’area tanto importante quanto frequentata.

