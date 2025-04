CAPACCIO PAESTUM, RUMENO ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e quelli della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Agropoli che hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio il cittadino romeno Mihai Hrischut L’uomo, secondo le indagini condotte dai militari dell’arma, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno, lo scorso 13 aprile, avrebbe aggredito un connazionale, ferendolo gravemente. Ancora non chiari i motivi dell’aggressione avvenuta in località Foce Sele nel corso della quale un connazionale di 55 anni, pestato a sangue, è rimasto ferito gravemente e ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il cittadino romeno e è stato rintracciato e fermato due giorni dopo l’episodio.

