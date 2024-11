CAPACCIO PAESTUM, SACCHEGGIATO UN SALI E TABACCHI DANNI PER 10.000 EURO

adri scatenati a sud della provincia

. Per iniziare, nella notte, ignoti hanno saccheggiato un bar-tabacchi a Capaccio Paestum, lungo la statale 18. I malviventi, con il volto coperto, hanno portato via i gratta e vinci per un bottino di circa 10mila euro, per poi dileguarsi nel nulla. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all’identità dei responsabili del furto. Preziose, come sempre, saranno anche le telecamere di video-sorveglianza presenti.

—

Ladri scatenati nella Piana del Sele: saccheggiato un bar-tabacchi a Capaccio, derubati i clienti del mercato ad Eboli

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...