CAPACCIO PAESTUM, SCHIANTO NELLA NOTTE DUE GIOVANI FERITI

Notte di paura lungo la Statale 18, nel territorio di Capaccio Paestum, dove un violento incidente stradale ha causato il ferimento grave di due giovani, di 20 e 22 anni. Il sinistro si è verificato all’altezza della località Spinazzo, coinvolgendo due vetture: una Volkswagen Golf e una Dacia Sandero.

L’impatto è stato devastante. Uno dei due veicoli, a seguito della collisione, si è ribaltato più volte, finendo accartocciato su sé stesso. Sul posto si è reso necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per estrarre i ragazzi intrappolati tra le lamiere.

Una volta liberati, i due feriti sono stati affidati al personale del 118 e trasportati in codice rosso negli ospedali di Battipaglia e Vallo della Lucania. Le loro condizioni sono gravi, ma per fortuna – secondo fonti sanitarie – non sarebbero in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine. La carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per oltre un’ora, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

L’ennesimo incidente che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo la Statale 18, arteria trafficata e spesso teatro di episodi simili, soprattutto nelle ore notturne.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...