CAPACCIO PAESTUM, SCONTRO AL CAFASSO FERITA UNA RAGAZZA

Tragico incidente sulla SS18, nel Comune di Capaccio Paestum. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, 4 aprile 2024. Una donna di 31 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia.

Come riportato da Info Cilento, nell’incidente sono state coinvolte quattro auto, una Fiat Panda, una Fiat Punto, una Smart e una Bmw. Conducenti e passeggeri, in tutto sei persone, sono rimasti fortunatamente tutti illesi tranne una ragazza di 31 anni di Vallo della Lucania, al volante della Smart, che è rimasta ferita ad una spalla. La giovane è stata trasportata in ospedale dall’equipe dell’ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini all’ospedale di Battipaglia per le cure mediche del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, unitamente ai carabinieri della Radiomobile di Agropoli e della Stazione di Castel San Lorenzo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli. Due conducenti sono stati sottoposti all’alcol test.

Numerosi i detriti lasciati sull’asfalto a seguito dei violenti impatti tra le vetture, con conseguente rallentamento del transito per consentire le operazioni di ripristino della viabilità. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri.

