CAPACCIO PAESTUM, SEI INDAGATI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Dubbi sulle procedure di aggiudicazione di appalti e subappalti per la manutenzione della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum e Battipaglia: 6 indagatinell’ambito di un’indagine coordinata dal pm Alessandro Di Vico della Procura della Repubblica di Salerno e delegata ai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Eboli, diretti dal ten. col. Massimo Otranto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Salerno, che ieri avevano dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro presso Palazzo Sant’Agostino, il municipio della città dei Templi, l’Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia e uno stidio legale di Agropoli.

I provvedimenti eseguiti dalle Fiamme Gialle, disposti in sede di indagini preliminari, sono suscettibili d’impugnazione: per tutti gli indagati, dunque, vige la presunzione d’innocenza in successivi gradi di giudizio e fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva ed irrevocabile.

Ipotizzati, a vario titolo, i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti ovvero della scelta del contraente. Sotto i riflettori degli inquirenti, in particolare, vi sarebbero alcuni subappalti concessi a terze ditte dalla Dervit, aggiudicataria di due maxi appalti per l’illuminazione pubblica, I fatti ricadrebbero nell’arco temporale tra agosto e ottobre 2023.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...