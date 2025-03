CAPACCIO PAESTUM, SENZA BIGLIETTO SUL TRENO DENUNCIATO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Un ragazzo di 26 anni, fermato alla stazione di Capaccio Paestum a bordo di un treno diretto a Reggio Calabria, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per aver viaggiato senza biglietto.

Capaccio Paestum, sorpreso senza biglietto aggredisce i carabinieri: denunciato un 26enne

Il ragazzo viaggiava a bordo di un treno diretto a Reggio Calabria quando presso la stazione di Capaccio Paestum ha tentato di eludere i controlli da parte del personale di Ferrovie dello Stato perché sprovvisto del biglietto. Il giovane ha prima inveito contro il capotreno per poi chiudersi in bagno.

Necessario a quel punto l’intervento dei carabinieri che lo hanno costretto ad uscire. Il ragazzo si è poi scagliato contro i militari dell’arma che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo. Il 26enne è stato cosi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e anche mutato per aver viaggiato senza biglietto.

