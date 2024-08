CAPACCIO PAESTUM, SI AGGRAVA IL BILANCIO MORTO ANCHE IL TERZO E’ GERARDO IACOVAZZO

Oltre ai coniugi Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena di Atripalda (foto in basso), rispettivamente di 48 e 50 anni, entrambi in sella ad una motocicletta, questa mattina, infatti, è deceduto anche il conducente della Fiat Punto poi schiantatasi contro il guard rail , il 49enne Gerardo Iacovazzo di Vallo della Lucania: l’uomo era stato elitrasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno in gravissime condizioni ed operato d’urgenza, ma non c’è stato nulla da fare.

