CAPACCIO PAESTUM, SI ALLARGA L’INCHIESTA SULLE MULTE ANNULLATE
Si aggiunge, infatti, un terzo filone all’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Eboli su delega della Procura della Repubblica di Salerno, sulle multe annullate dal Comando della polizia municipale di Capaccio Paestum.
Ci sono altre 62 persone destinatarie di un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Per tutti, l’accusa è sempre quella di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata, in concorso.