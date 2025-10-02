2 Ottobre 2025

CAPACCIO PAESTUM, SI ALLARGA L’INCHIESTA SULLE MULTE ANNULLATE

admin 2 Ottobre 2025

Si aggiunge, infatti, un terzo filone all’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Eboli su delega della Procura della Repubblica di Salerno, sulle multe annullate dal Comando della polizia municipale di Capaccio Paestum.

Ci sono    altre 62 persone destinatarie di un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Per tutti, l’accusa è sempre quella di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici aggravata, in concorso.

