CAPACCIO PAESTUM, SI ERA ALLONTANA A PASQUETTA RITROVATA A NAPOLI LUCIA RIPOLI

È stata ritrovata a Napoli Alessandra Lucia Ripoli, la 21enne scomparsa dal giorno di Pasquetta a Paestum e di lì a poco individuata nel rione Forcella di Napoli grazie ad una storia Instagram. La ragazza si era allontanata da casa volontariamente. L’appello per il suo ritrovamento aveva rapidamente invaso i social media, grazie anche all’impegno dell’associazione Penelope Campania Odv.

Il papà, Silvio Ripoli, aveva chiesto attraverso un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno di continuare ad inviare segnalazioni per riportare a casa sua figlia. Finalmente ieri sera, lunedì, sospiro di sollievo per i familiari e gli amici della giovane quando è giunta la lieta notizia del suo ritrovamento. Alessandra è stata rintracciata a Napoli dalla polizia ferroviaria. Fortunatamente si trova in buone condizioni di salute e ha già avuto modo di riallacciare i contatti con i suoi genitori. Alessandra, infatti, non sentiva la mamma e il papà dal giorno della scomparsa perché aveva perso il cellulare.

