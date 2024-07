CAPACCIO PAESTUM, SPARATORIA AL FESTIVAL DEL SORDO SI SONO COSTITUITI GLI AGGRESSORI

Sparatoria al Festival Internazionale del Sordo di sabato sera a Capaccio Paestum: i due fratelli aggressori, la cui residenza è stata poi accertata nel comune di Qualiano (Na), si sono costituti nella tarda serata di ieri presso la Tenenza dei carabinieri di Scafati. Erano braccati dalle forze dell’ordine, su ordine della Procura della Repubblica di Salerno, ricercati dopo il panico ed il terrore seminati davanti al centro congressi dell’hotel Ariston, alla Laura, dove hanno ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco tre bikers che partecipavano, con il loro gruppo, al Festival. I due fratelli, anch’essi sordi, sono ora posti in stato di fermo d’indiziato di delitto, per tentato omicidio, dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Salerno, che coordina le indagini.

L’AGGUATO – Secondo le prime ricostruzioni, all’esterno dell’albergo stazionavano dei bikers appartenenti al gruppo sordi napoletano dei Deaf Bones Motorcycles, partecipanti al Festival, i quali all’improvviso sono stati raggiunti da due soggetti, uno dei quali, armato di pistola, ha iniziato a spararare all’impazzata scatenando panico e terrore: tre i bikers attinti dai proiettili; ben 13 i bossoli calibro 9 rinvenuti sull’asfalto, di cui due interi, sequestrati dagli esperti del Sis di Salerno, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, diretti dal cap. Giuseppe Colella, giunto personalmente sul luogo per coordinare le indagini. Sulla sparatoria indaga, ora, la Procura della Repubblica di Salerno, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

DUE FERITI IN PROGNOSI RISERVATA – Il più grave dei feriti, un 54enne napoletano, è stato raggiunto da 5 colpi di pistola: tre al torace, alla clavicola e all’addome. È in prognosi riservata al “Ruggi” di Salerno. Un altro, invece, di 58 anni e residente a Marsala, in Sicilia, è stato ferito da due proiettili, all’addome e al braccio destro, con frattura del gomito: operato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dall’equipe di Chirurgia generale, dai chirurghi Alessandro Bartolini e dalla dott.ssa Rosa Santoro, con l’anestesista Ugo Tozzi, è anche lui ricoverato, in Rianimazione, in prognosi riservata. Il terzo biker, un 53enne emiliano operato invece ad Eboli, è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ma non è in pericolo di vita.

Sergio Vessicchio

