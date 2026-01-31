CAPACCIO PAESTUM, STRADE COME GRUVIERA E AUTO DAI MECCANICI

In questi giorni sono tanti automobilisti costretti a ricorrere a meccanici e gommisti per lo stato in cui si trovano le strade ci Capaccio Paestum. Un totale abbandono in special modo sulla strada che da Foce Sele arrivando da Salerno fino alla linora, tutta la fascia costiera pestana è in preda ad uno stato di situazioni che definirli da terzo mondo è un regalo. Buche ovunque e, strada dissestata, e chi più ne ha più ne metta.

Il maltempo di queste ultime ore ha poi finito per massacrare gli automobilisti costretti a delle vere e proprie gimkane per evitare le buche e i fossi. Sotto accusa proprio un fosso ancora più profondo e pericoloso apertosi il 29 gennaio scorso e individuato dalla manutenzione solo il giorno dopo come si può notare nelle foto nel quale sono finisti molti automobilisti costretti a ricorrere a meccanici e gommisti.

Un totale stato di abbandono da parte dei competenti con i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione a fare solo pettegolezzi e raccolte di firme senza pensare alla vergogna quotidiana e in quale stato è finita la loro straordinaria cittadina. Bisogna intervenire presto altrimenti la situazione rischia seriamente di peggiorare.

