CAPACCIO PAESTUM, SVALIGIATA LA CASA DI ENZO SICA L’EX SINDACO: “ATTENTI C’E’ UNA BANDA GIRA CON FLEX A BATTERIA”

“Purtroppo non abbiamo sicurezza nelle nostre case. Oggi pomeriggio una banda molto attrezzata di ladri mi ha svaligiato casa, mentre facevo studio. Stiamo tutti molto attenti, non credo si siano fermati. Soprattutto vi dico che le casseforti a parete per loro sono un gioco da ragazzi. Quindi svuotatele di corsa. Girano con flex a batteria ed attrezzature idonee.” In questo modo Enzo Sica ex sindaco di Capaccio Paestum e d attuale consigliere comunale ha annunciato il furto con scasso avvenuto in casa sua. Ignoti malfattori, dopo aver forzato una finestra e bloccato il cancello anteriore con il filo di ferro, hanno rovistato in tutte le stanze fino a trovare ed aprire, come una scatola di sardine, la cassaforte di famiglia portando via denaro e gioielli, per un bottino complessivo da quantificare.

La città dei Templi nel mirino dei ladri d’appartamento. Nel corso delle ultime ore infatti, sono stati segnalati diversi furti nelle case in località Cafasso e Borgonuovo. Nei giorni scorsi i ladri avevano fatto tabula rasa a capaccio capoluogo. Una banda in piena attività e scasssina come un gioco da ragazzi gli appartamenti. Il maresciallo Giuseppe D’Agostino luotenente della caserma dei carabinieri di Capaccio scalo è in piena attività per cercare di far luce sulla vicenda i suoi uomini , hanno acquisito le immagini di telecamere di videosorveglianza private installate nella zona, al fine di risalire ai malfattori, in particolare alle auto utilizzate da complici e basisti per la fuga.

