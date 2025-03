CAPACCIO PAESTUM, TENTANO LA TRUFFA DEL PARENTE IN DIFFICOLTA’ ARRESTATI

Tentano la truffa del parente in difficoltà, ma vengono smascherati e arrestati dai carabinieri. È accaduto a Capaccio Paestum, dove una parrucchiera 60enne ha ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi un amico di famiglia, le ha chiesto 3.400 euro per aiutare il figlio trattenuto alle Poste per un debito.

La donna, intuendo il raggiro, ha avvisato i carabinieri, che si sono appostati nei pressi della sua abitazione. Quando i truffatori – un 40enne e una 24enne napoletani – si sono presentati a ritirare il denaro, i militari sono intervenuti, bloccandoli. I due sono stati denunciati per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale, con la giovane che ha cercato di aggredire un carabiniere nel tentativo di fuggire.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

