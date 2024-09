CAPACCIO PAESTUM, UN’ALTRA TRAGEDIA SCONTRO ALLA LAURA MUORE VINCENZO MUCCIOLO 19 ANNI

Lo schianto, alla fine, si è rivelato mortale. Un altro giovane ha perso la vita lungo le strade di Capaccio Paestum, è Vincenzo Mucciolo . E’ avvenuto nella notte appena trascorsa in località Lauranei pressi dell’intersezione stradale che conduce all’hotel Schumann: . Il ragazo viaggiava a bordo della sua motocicletta in via Poseidonia. Il suo mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro un’automobile guidata da un 33enne di Nocera Inferiore.Il conducente della vettura, per sua fortuna, è rimasto illeso e ha prestato i primi soccorsi.

Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove purtroppo è avvenuto il decesso, a causa delle gravi ferite riportate dal giovane capaccese.

