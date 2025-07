CAPACCIO PAESTUM, VIOLENTA TROMBA D’ARIA DANNI

Un violento tornado ha colpito stamane Capaccio Paestum, causando disagi significativi nella località di Linora. Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti. La forza del vento è stata notevole, riuscendo a capovolgere la motrice di un camion e a sollevare attrezzature e recinzioni, oltre a sradicare diverse alberature in un’area verde comunale recentemente

Il sindaco Gaetano Paolino, sin dalle prime ore del mattino, ha coordinato gli interventi di soccorso e la valutazione dei danni con il supporto della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile. Nel pomeriggio, le operazioni di pulizia delle aree colpite sono state completate, riportando la situazione alla normalità.

Il sindaco Paolino ha rassicurato sulla gravità della situazione: “Stiamo ancora valutando, ma si tratta di situazioni che non destano particolare preoccupazione. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, solo tanto spavento”. Ha inoltre sottolineato l’impegno costante delle autorità locali nelle operazioni di pronto intervento e manutenzione sul territorio comunale.

