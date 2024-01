A Capaccio Paestum, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, nella giornata di ieri, mercoledì 24 gennaio, in flagranza di reato, G. G. E’ accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi in quanto secondo l’ipotesi accusatoria, per futili motivi, avrebbe aggredito il fratello e la propria madre.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...