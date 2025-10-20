CAPACCIO PAESTUM,ANNA PALLADINO PERDE LA VITA IMPATTO TREMENDO

La Tragedia nella tarda serata di domenica 19 ottobre, una data che nella città dei templi ricrderanno per lungo tempo. A Capaccio Paestum si respira un aria pesante di tristezza.. A perdere la vita è stata Anna Palladino, 70 anni, residente nella città dei Templi. Lo scontro a pochi metri dai templi e dalla movida. La donna, alla guida della sua Fiat Panda, si è scontrata con una Fiat 500 con a bordo due ragazze salernitane, rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione la Fiat 500 non si sarebbe fermata da uno stop. Dopo l’impatto le auto hanno terminato la corsa contro la recinzione di un’abitazione.

Soccorso immediato da parte della Croce Rossa e dell’automedica di Agropoli: la 70enne, intubata e trasferita in codice rosso al “Ruggi” di Salerno, è deceduta nella notte a causa delle gravi lesioni riportate. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame esterno a cura del medico legale, presso l’obitorio del nosocomio salernitano. Le due amiche, che hanno riportato solo ferite lievi, sono state identificate e sottoposte all’alcool e droga test dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal cap. Giuseppe Colella, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso ed ora indagano sulla dinamica della tragedia. Choc nella comunità locale per la scomparsa della signora Anna, molto conosciuta nella zona: era da poco divenuta nonna per la seconda volta.