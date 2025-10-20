20 Ottobre 2025

CAPACCIO PAESTUM,ANNA PALLADINO PERDE LA VITA IMPATTO TREMENDO

admin 20 Ottobre 2025
Soccorsi

Il suo nome accostato da sempre al bar Museo proprio nell’apice del turismo, una donna amata e ben voluta da tutti 

La Tragedia nella tarda serata di domenica 19 ottobre, una data che nella città dei templi ricrderanno per lungo tempo. A Capaccio Paestum si respira un aria pesante di tristezza.. A perdere la vita è stata Anna Palladino, 70 anni, residente nella città dei Templi.  Lo scontro a pochi metri dai templi e dalla movida. La donna, alla guida della sua Fiat Panda, si è scontrata  con una Fiat 500 con a bordo due ragazze salernitane, rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione la Fiat 500 non si sarebbe fermata da uno stop. Dopo l’impatto le auto hanno terminato la corsa contro la recinzione di un’abitazione.

Soccorso immediato da parte della Croce Rossa e dell’automedica di Agropoli: la 70enne, intubata e trasferita in codice rosso al “Ruggi” di Salerno, è deceduta nella notte a causa delle gravi lesioni riportate.  La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esame esterno a cura del medico legale, presso l’obitorio del nosocomio salernitano. Le due amiche, che hanno riportato solo ferite lievi, sono state identificate e sottoposte all’alcool e droga test dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal cap. Giuseppe Colella, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso ed ora indagano sulla dinamica della tragedia. Choc nella comunità locale per la scomparsa della signora Anna, molto conosciuta nella zona: era da poco divenuta nonna per la seconda volta.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

TRAGEDIA A CAPACCIO PAESTUM: SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE UNA DONNA DI 70 ANNI

admin 20 Ottobre 2025

BLITZ ANTIDROGA ALL’ALBA NEL VALLO DI DIANO: SEI ARRESTI TRA CASALBUONO E BUONABITACOLO

admin 20 Ottobre 2025

SACCHI NERI CON RIFIUTI NON CONFORMI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: SCATTANO LE MULTE A PELLEZZANO

admin 19 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Don Bruno

DON BRUNO, UN REGALO DEL SIGNORE

admin 20 Ottobre 2025
POLITICA

CAPACCIO PAESTUM, ALL’ARISTON C’E’ BANDECCHI CANDIDATO PRESIDENTE ALLA REGIONE SARA GIOVAGNAOLI SI PRESENTA

admin 20 Ottobre 2025
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM,ANNA PALLADINO PERDE LA VITA IMPATTO TREMENDO

admin 20 Ottobre 2025
ambulanza_118_notte-3-2

TRAGEDIA A CAPACCIO PAESTUM: SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE UNA DONNA DI 70 ANNI

admin 20 Ottobre 2025
arresto-polizia

BATTIPAGLIA, SORPRESO CON 53 DOSI DI COCAINA: ARRESTATO UN UOMO

admin 20 Ottobre 2025