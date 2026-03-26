CAPACCIO PAESTUM,BOMBA NELLA MOVIDA TAVERNELLE E CALICE COLPITI



Momenti di forte tensione all’alba nell’area archeologica di Paestum, dove due ordigni rudimentali hanno colpito altrettante attività della movida. Nel mirino la vineria Il Calice e il ristorante Le Tavernelle, entrambe riconducibili alla famiglia Tabano, imprenditori molto conosciuti a Capaccio.

L’episodio si è verificato intorno alle 4:30, quando due esplosioni ravvicinate hanno svegliato i residenti. In base a una prima ricostruzione, si tratterebbe di bombe carta piazzate da ignoti: una davanti all’ingresso del wine bar, l’altra nel giardino sul retro del ristorante. I danni sono ingenti e hanno coinvolto anche strutture vicine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, impegnati a fare piena luce sull’accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili.

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