26 Marzo 2026

CAPACCIO PAESTUM,BOMBA NELLA MOVIDA TAVERNELLE E CALICE COLPITI

admin 26 Marzo 2026


Momenti di forte tensione all’alba nell’area archeologica di Paestum, dove due ordigni rudimentali hanno colpito altrettante attività della movida. Nel mirino la vineria Il Calice e il ristorante Le Tavernelle, entrambe riconducibili alla famiglia Tabano, imprenditori molto conosciuti a Capaccio.

L’episodio si è verificato intorno alle 4:30, quando due esplosioni ravvicinate hanno svegliato i residenti. In base a una prima ricostruzione, si tratterebbe di bombe carta piazzate da ignoti: una davanti all’ingresso del wine bar, l’altra nel giardino sul retro del ristorante. I danni sono ingenti e hanno coinvolto anche strutture vicine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, impegnati a fare piena luce sull’accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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