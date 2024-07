CAPACCIO PAESTUM,SCONTRO SULLA STATALE CENTAURO DI EBOLI GRAVISSIMO

Erano le 23,30 di ieri sabato quando l’ennesimo scontro all’altezza dello svincolo di Capaccio Scalo a causato il ferimento di un giovane centauro di Eboli.

Il giovane centauro di Eboli è rimasto gravemente ferito, in particolare ad una gamba, a seguito di un pauroso schianto frontale in sella alla sua moto con un’auto che procedeva in direzione opposta (nella foto), avvenuto per cause ancora da accertare. Coinvolta anche una terza vettura. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Scalo, la cui equipe ha prestato le prime cure allertando subito l’elisoccorso: il giovane, trasportato presso lo stadio “Guariglia” di Agropoli, è stato poi portato all’ospedale del Mare di Napoli da un elicottero del 118. Rilievi del sinistro eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, comandati dal cap. Sofia Strafella.

