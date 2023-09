CAPACCIO PAESTUM,SI SCHIANTANO CONTRO UN BAR IN PIENO CENTRO

Si schiantano con l’auto contro un bar in pieno centro urbano. Ancora un incidente stradale nei pressi della rotatoria di Capaccio Scalo dove, intorno alle ore 4 di stamane, una Fiat Bravo è addirittura salita sul marciapiede a forte velocità, impattando frontalmente contro la terrazza sotto i portici del palazzo dov’è ubicato il bar The King (nella foto) nella centralissima Via Magna Graecia. Per fortuna non vi erano pedoni o passanti in quel momento. Due le persone a bordo del veicolo, che da Borgonuovo procedeva verso la SS18: si tratta di due amici 35enni di Battipaglia. Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza della Croce Rossa di Via Italia, che ha trasportato uno dei feriti in codice rosso all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania per lesioni agli arti e alla schiena. Il conducente del veicolo, invece, è stato medicato presso il Psaut. Rilievi del sinistro eseguiti dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, diretti dalla Compagnia di Agropoli agl’ordini del cap. Giuseppe Colella. Fonte Stiletv

