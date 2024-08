CAPACCIO PAESTUM, ARRESTATO PERICOLOSO SPACCIATORE A TORRE

Duro colpo allo smercio di droga nella città dei Templi. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal lgt. Giuseppe D’Agostino, hanno tratto in arresto il 27enne pusher marocchino Mohamed Zhaoui, pizzicato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione della misura cautelare cui era sottoposto.

I militari dell’Arma lo tenevano sotto osservazione da tempo e al primo passo falso, all’esito di una mirata attività di pedinamento, nel primo pomeriggio di oggi gli hanno stretto le manette ai polsi traducendolo presso il carcere di Fuorni, a Salerno. L’immigrato, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato pizzicato in possesso di 10 ovuli di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Colpito da plurimi decreti di espulsione dal territorio italiano e dal divieto di dimora a Capaccio Paestum per atti persecutori, Zhaoui è considerato un elemento di spicco dello spaccio a Licinella e Torre di Mare, gestito in combutta con altri connazionali, i quali sovente disturbano la quiete della comunità locale, in particolare nelle ore notturne, arrecando non pochi problemi anche alle attività turistiche e commerciali della zona con atteggiamenti violenti e minacciosi. L’attività d’indagine è stata coordinata dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella .FONTE STILETV

