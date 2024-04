CAPACCIO SCALO, ANZIANO INVESTITO SULLE STRISCE PEDONALI

Investito sulle strisce pedonali in pieno centro urbano di Capaccio Paestum: 77enne in ospedale. Il sinistro è avvenuto in Viale della Repubblica, nei pressi della rotatoria di Capaccio Scalo. L’anziano, mentre attraversava la strada, è stato travolto da un’auto, un’Opel Astra guidata da un noto medico capaccese, subito fermatosi a verificare l’accaduto e prestare soccorso.

Sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze della Croce Rossa di Via Italia e di Agropoli, che hanno trasportato il pensionato presso il nosocomio di Vallo della Lucania. Il 77enne ha riportato ferite alla testa ed un trauma facciale. Rilievi del sinistro eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale, diretti dal cap. Sofia Strafella. FONTE STILETV

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

