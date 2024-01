CASALVELINO, FURTO NELLA FRAZIONE BIVIO DI ACQUAVELLA LADRI PORTANO VIA UNA CASSAFORTE

Paura questa sera a Casal Velino, nella frazione del Bivio di Acquavella.

Tre malviventi incappucciati, vestiti di nero, si sono introdotti in un’abitazione di Via dei Biancospini. I ladri hanno sfondato il muro e portato via la cassaforte, lasciando le camere interne completamente a soqquadro.

A sentire i rumori, probabilmente di un martello, sono stati i vicini di casa del malcapitato che non era in casa. Così prontamente hanno dato l’allarme.I tre ladri, inoltre, sono stati visti scappare con la cassaforte da un accesso secondario che dà su una strada sterrata.Sul posto i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso. Già attivate diverse pattuglie che stanno monitorando la situazione.

