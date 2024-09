CASELLE IN PITTARI, TORNA DAL NORD E TROVA I GENITORI MORTI IN CASA

Una tragedia scuote la pace di Caselle in Pittari il piccolo paesino sulla bussentina. A fare la scoperta è stato il figlio, che, allarmato dall’assenza di risposte al telefono, ha deciso di partire dal nord Italia, dove risiede, per verificare di persona le condizioni dei genitori.

Arrivato a casa, l’uomo ha trovato i corpi senza vita del padre, 85 anni, e della madre, 79 anni, affetta da demenza senile in stato avanzato. Ha fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuto anche il medico legale Adamo Maiese, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. Indagini in corso per verificare cosa sia realmente successo nella casa fuori il centro abitato. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi e su questo devono far luce gli inquirenti.

