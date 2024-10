CASO DERVIT LA SORELLA DI ALFIERI E GLI ALTRI RESPINGONO TUTTE LE ACCUSE

Sono durati oltre due ore gli interrogatori, davanti al gip di Salerno, di Vittorio De Rosa e di Alfonso D’Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale della Dervit spa, indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura salernitana che ipotizza, a vario titolo nei confronti di sei indagati, reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti e che ha portato in carcere il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, che è stato sentito lunedì scorso dal gip.

«Hanno risposto entrambi i miei assistiti – dice, uscendo dalla cittadella giudiziaria di Salerno, l’avvocato Antonello Natale, legale di De Rosa e D’Auria – hanno chiarito ogni aspetto sia alle domande del gip che del pubblico ministero, per un’esatta ricostruzione, chiarire degli aspetti credo determinanti per il prosieguo dell’indagine. Vi è da dire che è un processo molto tecnico, molto complesso. Quindi, ci sarà tempo per delucidazioni anche tecniche sulle ricostruzioni, non solo fattuali ma soprattutto sulle perizie che sono state versate in atti. Parliamo di un procedimento che, fino ad ora, comprende un compendio di oltre 22mila pagine, quindi di materiale da studiare vi è. E dobbiamo, al più presto, continuare a chiarire eventuali dubbi insorti rispetto a questa vicenda, che ha destato un clamore mediatico importante. Quindi, speriamo che ci sia celerità nel prosieguo di questo procedimento».

L’interrogatorio di Elvira Alfieri

«Ha risposto a tutte le domande. Ha fornito la sua versione dei fatti e respinto le accuse, contribuendo a fare chiarezza sull’oggetto delle indagini e prendendo le distanze da quanto le è stato imputato». E’ stato lungo e approfondito, spiega l’avvocato Domenicantonio D’Alessandro, l’interrogatorio di Elvira Alfieri, legale rappresentante della Alfieri Impianti Srl. Secondo l’avvocato D’Alessandro, che assiste entrambi i fratelli Alfieri, la sua cliente ha chiarito ai magistrati la sua posizione e respinto tutte le accuse. “Ovviamente – ha aggiunto il legale – produrremo e acquisiremo anche fonti di prova a supporto di quanto detto dalla mia assistita».

