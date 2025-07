Incidente a Castel San Giorgio: per cause da accertare, si è ribaltata un’auto, in pieno centro, tra via Europa e via Tenente Lombardi.

La vettura mentre percorreva una curva, pare a velocità sostenuta, è finita contro un cancello di un’abitazione e un cassonetto, danneggiandoli. Si indaga, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

