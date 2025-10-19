19 Ottobre 2025

CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER

19 Ottobre 2025

Le scuole tornano nel mirino dei ladri. Questa volta è toccato all’Istituto “Cuomo-Milone” di Castel San Giorgio, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico forzando una delle porte laterali.

 

Una volta dentro, i malviventi hanno rubato 14 computer portatili, destinati alla didattica e ai laboratori di informatica. I dispositivi facevano parte di un progetto di potenziamento digitale, finanziato con fondi PON e PNRR.

 

 

 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e cercare di risalire all’identità dei responsabili.

 

L’episodio ha suscitato sconcerto nella comunità scolastica e tra i cittadini, preoccupati per la sicurezza degli istituti del territorio.

