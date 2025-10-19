CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER

Le scuole tornano nel mirino dei ladri. Questa volta è toccato all’Istituto “Cuomo-Milone” di Castel San Giorgio, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico forzando una delle porte laterali.

Una volta dentro, i malviventi hanno rubato 14 computer portatili, destinati alla didattica e ai laboratori di informatica. I dispositivi facevano parte di un progetto di potenziamento digitale, finanziato con fondi PON e PNRR.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e cercare di risalire all’identità dei responsabili.

L’episodio ha suscitato sconcerto nella comunità scolastica e tra i cittadini, preoccupati per la sicurezza degli istituti del territorio.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...