CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER
Le scuole tornano nel mirino dei ladri. Questa volta è toccato all’Istituto “Cuomo-Milone” di Castel San Giorgio, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico forzando una delle porte laterali.
Una volta dentro, i malviventi hanno rubato 14 computer portatili, destinati alla didattica e ai laboratori di informatica. I dispositivi facevano parte di un progetto di potenziamento digitale, finanziato con fondi PON e PNRR.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e cercare di risalire all’identità dei responsabili.
L’episodio ha suscitato sconcerto nella comunità scolastica e tra i cittadini, preoccupati per la sicurezza degli istituti del territorio.