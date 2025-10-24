24 Ottobre 2025

CASTEL SAN GIORGIO, PARCHEGGIATORE ABUSIVO SANZIONATO AL MERCATO SETTIMANALE

admin 24 Ottobre 2025

Questa mattina a Castel San Giorgio un uomo di 30 anni, V.D.S., è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. L’intervento è avvenuto intorno alle 8:50 nell’area del mercato settimanale, tra Piazza Nassiriya e Via Aniello Capuano, grazie a un’operazione congiunta della Polizia Municipale e dei Carabinieri della locale Stazione.

La sanzione

L’uomo, nato a Castellammare di Stabia nel 1994 e residente a Palaia (PI), è stato fermato mentre svolgeva l’attività illecita. Al momento del controllo non aveva con sé documenti di riconoscimento ed è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale, dove l’identificazione è stata completata tramite l’Anagrafe Digitale Nazionale.

Al termine degli accertamenti, gli è stata contestata la sanzione prevista dall’articolo 4, comma 15-bis, del Codice della Strada. L’operazione è stata coordinata dal Maggiore Giuseppe Contaldi per la Polizia Municipale e dal Comandante Matteo Aliberti per i Carabinieri.

La sindaca Paola Lanzara ha ringraziato le forze dell’ordine “per la sinergia e la costante presenza sul territorio”, sottolineando che “la sicurezza urbana e il rispetto della legalità restano priorità assolute” e confermando l’impegno dell’Amministrazione a collaborare con le forze dell’ordine per garantire un controllo costante.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

TREMA LA TERRA AD AVELLINO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.6 AVVERTITA ANCHE A SALERNO E PROVINCIA

admin 24 Ottobre 2025

DUPLICE OMICIDIO AL FESTIVAL DEL SORDO DI CAPACCIO PAESTUM: CONDANNATI I FRATELLI CICCARELLI

admin 24 Ottobre 2025

ABUSAVA DELLA SUA FIGLIOLETTA: ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA AD AGROPOLI

admin 24 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Polizia

CASTEL SAN GIORGIO, PARCHEGGIATORE ABUSIVO SANZIONATO AL MERCATO SETTIMANALE

admin 24 Ottobre 2025
SAGRA CASTAGNA SAN CIPRIANO

EVENTI E SAGRE A SALERNO E PROVINCIA DAL 24 AL 26 OTTOBRE

admin 24 Ottobre 2025
elezioni_regionali

ELEZIONI REGIONALI TUTTE LE LISTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

admin 24 Ottobre 2025
Prevedere-i-terremoti-e-forse-possibile

TREMA LA TERRA AD AVELLINO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.6 AVVERTITA ANCHE A SALERNO E PROVINCIA

admin 24 Ottobre 2025
festival sordo

DUPLICE OMICIDIO AL FESTIVAL DEL SORDO DI CAPACCIO PAESTUM: CONDANNATI I FRATELLI CICCARELLI

admin 24 Ottobre 2025