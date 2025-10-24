CASTEL SAN GIORGIO, PARCHEGGIATORE ABUSIVO SANZIONATO AL MERCATO SETTIMANALE

Questa mattina a Castel San Giorgio un uomo di 30 anni, V.D.S., è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. L’intervento è avvenuto intorno alle 8:50 nell’area del mercato settimanale, tra Piazza Nassiriya e Via Aniello Capuano, grazie a un’operazione congiunta della Polizia Municipale e dei Carabinieri della locale Stazione.

La sanzione

L’uomo, nato a Castellammare di Stabia nel 1994 e residente a Palaia (PI), è stato fermato mentre svolgeva l’attività illecita. Al momento del controllo non aveva con sé documenti di riconoscimento ed è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale, dove l’identificazione è stata completata tramite l’Anagrafe Digitale Nazionale.

Al termine degli accertamenti, gli è stata contestata la sanzione prevista dall’articolo 4, comma 15-bis, del Codice della Strada. L’operazione è stata coordinata dal Maggiore Giuseppe Contaldi per la Polizia Municipale e dal Comandante Matteo Aliberti per i Carabinieri.

La sindaca Paola Lanzara ha ringraziato le forze dell’ordine “per la sinergia e la costante presenza sul territorio”, sottolineando che “la sicurezza urbana e il rispetto della legalità restano priorità assolute” e confermando l’impegno dell’Amministrazione a collaborare con le forze dell’ordine per garantire un controllo costante.

