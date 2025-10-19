19 Ottobre 2025

CASTEL SAN LORENZO, CADE DA UN ALBERO DI ULIVO: UOMO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELISOCCORSO; NON È IN PERICOLO DI VITA

admin 19 Ottobre 2025

Momenti di paura questa mattina tra Castel San Lorenzo e Roccadaspide, dove un uomo è caduto da un albero di ulivo mentre era intento nella raccolta, riportando diverse ferite ed escoriazioni.

 

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nella zona per trasportare l’uomo inizialmente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e successivamente al “Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori accertamenti e cure.

 

Le sue condizioni sono al momento in fase di valutazione, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER

admin 19 Ottobre 2025

DECEDUTA L’ANZIANA COINVOLTA NELL’INCIDENTE DI SANT’ARSENIO

admin 19 Ottobre 2025

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Cuomo-Milone

CASTEL SAN GIORGIO, FURTO ALLA SCUOLA “CUOMO-MILONE”: RUBATI 14 COMPUTER

admin 19 Ottobre 2025
elisoccorso_pegaso_eliambulanza_soccorsi_gonews_it_generica_32-2-2-2-2

CASTEL SAN LORENZO, CADE DA UN ALBERO DI ULIVO: UOMO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELISOCCORSO; NON È IN PERICOLO DI VITA

admin 19 Ottobre 2025
CRONACA

DECEDUTA L’ANZIANA COINVOLTA NELL’INCIDENTE DI SANT’ARSENIO

admin 19 Ottobre 2025
vigili del fuoco notte-2

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025
Senza titolo-196

MALORE DAVANTI ALL’UFFICIO: 65ENNE CADE E BATTE LA TESTA, TRASFERITO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

admin 18 Ottobre 2025