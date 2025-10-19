CASTEL SAN LORENZO, CADE DA UN ALBERO DI ULIVO: UOMO TRASPORTATO IN OSPEDALE IN ELISOCCORSO; NON È IN PERICOLO DI VITA
Momenti di paura questa mattina tra Castel San Lorenzo e Roccadaspide, dove un uomo è caduto da un albero di ulivo mentre era intento nella raccolta, riportando diverse ferite ed escoriazioni.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nella zona per trasportare l’uomo inizialmente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e successivamente al “Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori accertamenti e cure.
Le sue condizioni sono al momento in fase di valutazione, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.