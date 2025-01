CASTEL SAN LORENZO, DRAMMA SFIORATO BAMBINO INVESTITO

Il paese è rimasto col fiato sospeso dopo l’investimento di un bimbo di otto anni. Il ragazzino è stato travolto da un’auto mentre stava giocando nel centro del paese.

Il conducente della vettura si è subito fermato per soccorrerlo.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Battipaglia e poi in un ospedale di Napoli dove è stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito delle ferite riportate.Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sarebbero gravi. Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai carabinieri.

