CASTEL SAN LORENZO, PREGIUDICATO BRESCIANO SI NASCONDEVA IN PAESE

Nella tarda serata dell’11 marzo, a Castel San Lorenzo, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Battipaglia, hanno tratto in arresto, in esecuzione di decreto di carcerazione dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia il 49enne bresciano D. N., pregiudicato per vari reati contro il patrimonio. Il 49enne, a cui era stata revocata la misura alternativa dell’affidamento ad una comunità terapeutica a Lumezzane per ripetute violazioni, ha risposto ad un annuncio di lavoro, raggiungendo Battipaglia per rifugiarsi a Castel San Lorenzo, sottraendosi alla cattura. Dopo le formalità di rito il pregiudicato è condotto nel carcere di Salerno-Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fonte stiletv

