CASTELCIVITA,TROVATO MORTO FRANCO SABETTA

E’ stato ritrovato morto Franco Sabetta, il 66enne di cui non si avevano notizie da qualche ora. L’uomo, originario del comune di Aquara, si era allontanato dalla casa di riposo di Castelcivitanella quale era ospitato.

In mattinata vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Eboli hanno fatto latragica scoperta. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel fiume Calore, poco distante dalla struttura da cui l’uomo si era allontanato.

Sono stati i caschi rossi a recuperare il cadavere dell’anziano. Resta ancora da capire cosa sia accaduto e perché Sabetta si sia allontanato dalla struttura.

