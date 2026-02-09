9 Febbraio 2026

CASTELCIVITA,TROVATO MORTO FRANCO SABETTA

admin 9 Febbraio 2026

E’ stato ritrovato morto Franco Sabetta, il 66enne di cui non si avevano notizie da qualche ora. L’uomo, originario del comune di Aquara, si era allontanato dalla casa di riposo di Castelcivitanella quale era ospitato.

In mattinata vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Eboli hanno fatto latragica scoperta. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel fiume Calore, poco distante dalla struttura da cui l’uomo si era allontanato.

Sono stati i caschi rossi a recuperare il cadavere dell’anziano. Resta ancora da capire cosa sia accaduto e perché Sabetta si sia allontanato dalla struttura.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

SALERNO, STRANIERO CERCA DI ENTRARE IN CASA PER RUBARE ARRESTATO

admin 8 Febbraio 2026
CRONACA

SALERNO,BOMBA D’ACQUA INGENTI I DANNI

admin 8 Febbraio 2026
a8bceb5d-44ed-4ce9-9acd-00a16efd5130-1

AGROPOLI,TRAGEDIA SULLA SELVA AUTO PRECIPITA DALLA CLINICA IN GIÙ MORTO IL CONDUCENTE SALVA LA MOGLIE

admin 5 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_0176

CASTELCIVITA,TROVATO MORTO FRANCO SABETTA

admin 9 Febbraio 2026
8d9995c6-2db3-41cf-af10-a975e5aa1dbe

PROMOZIONE, GIRONE D – PARI E TENSIONE AL “GUARIGLIA”

admin 9 Febbraio 2026
CRONACA

SALERNO, STRANIERO CERCA DI ENTRARE IN CASA PER RUBARE ARRESTATO

admin 8 Febbraio 2026
CRONACA

SALERNO,BOMBA D’ACQUA INGENTI I DANNI

admin 8 Febbraio 2026
raffaele-2-300x225

SALERNITANA RAFFAELE VERSO L’ESONERO; A RISCHIO ANCHE IL DS FAGGIANO

admin 7 Febbraio 2026