CASTELLABATE, ANCORA NESSUNA NOTIZIA DELLA SIGNORA TEDESCA SCOMPARSA NEL NULLA

Proseguono senza sosta le ricerche di Silvia Nowak, la 50enne di nazionalità tedesca scomparsa martedì pomeriggio da Ogliastro Marina, frazione di Castellabate. Nelle ultime ore, le attività di ricerca si sono concentrate nell’area di Licosa, dove carabinieri e volontari della protezione civile comunale stanno perlustrando la zona anche con l’ausilio di unità cinofile e droni termici.

Per ora, però, nessuna traccia della donna, uscita di casa martedì pomeriggio con una t-shirt bianca e un pantalone a pinocchietto, e senza alcun effetto personale. A dare l’allarme, nella stessa giornata di martedì, è stato il marito, preoccupato per il mancato rientro a casa della consorte. La donna è stata ripresa da una videocamera di sorveglianza mentre si dirigeva verso il centro urbano, da quel momento in poi nessuna altra traccia della donna, che era solita passeggiare da sola o insieme al suo cane.

Le ricerche vedono impegnati i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, diretti dal maresciallo Marco Cesa, e i colleghi forestali diretti dal maresciallo Giovanni Saviello, oltre ai volontari della protezione civile comunale e le unità cinofile della Protezione Civile della Campania. Nella giornata di ieri, grazie al supporto della guardia costiera, sono state effettuate anche delle ricerche in mare che però non hanno prodotto alcun risultato. Intanto, l’intera comunità locale spera in un lieto fine. La donna, che vive da tempo nel Cilento con il marito, è molto conosciuta. Fonte stiletv

