CASTELLABATE, DRAMMA DELLA STRADA MUORE STEFANO FEDERICO

Un dolore profondo ha scosso la comunità di Castellabate, colpita dalla tragica scomparsa di Stefano Federico, 39 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare, tra le frazioni di San Marco e Ogliastro Marina.

Stefano viaggiava in sella al suo scooter Beverly quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Volkswagen Passat che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento immediato dei sanitari della Croce Rossa di Agropoli e di un’automedica, per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso l’automobilista, che si è subito fermato per allertare i soccorsi.

La notizia della sua morte si è diffusa in poche ore, gettando nello sconforto amici, conoscenti e quanti lo avevano apprezzato per la sua disponibilità e il suo carattere solare. Stefano era infatti molto conosciuto e ben voluto in paese, e la sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare.

Sui social si susseguono i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia: parole di incredulità, dolore e ricordi di momenti condivisi che restituiscono l’immagine di un giovane uomo profondamente radicato nella sua comunità. “Un ragazzo perbene, sempre con il sorriso”, scrivono in tanti, sottolineando quanto la sua scomparsa rappresenti un colpo durissimo per tutto il territorio.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre Castellabate piange uno dei suoi figli più amati, stretto in un abbraccio di dolore e commozione.

