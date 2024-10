CASTELLABATE, DROGA ARRESTATO UN UOMO PER DETENZIONE E SPACCIO

Il territorio picchettato dagli uomini diretti da Marco Cesa il comandante della stazione dei carabinieri ha assicurato alla giustizia uno spacciatore del posto. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli nella serata del 21 ottobre, hanno arrestato un 36enne di Castellabate, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt all’odierno indagato mentre era alla guida di un motociclo, rinvenendo nella sua disponibilità, in esito a perquisizione, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nonché la somma in contanti di euro 570,00 verosimile provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa di convalida dell’arresto. II provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

