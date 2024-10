CASTELLABATE, E’ CACCIA AL KILLER DI SILVIA

Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Silvia Nowak, 53 anni, cittadina tedesca trovata morta, semi nuda e bruciata, in un canale a Ogliastro Marina. La donna presentava ferite da taglio all’addome e alla gola. Il compagno, inizialmente sospettato, è stato scagionato da un video di sorveglianza che lo ritrae mentre dormiva, mentre Silvia si allontanava da casa.

Le forze dell’ordine, che indagano per femminicidio, stanno esaminando la scena del crimine, tra cui la casa della vittima e il caravan della coppia, alla ricerca di indizi. L’autopsia, prevista per lunedì, dovrà chiarire le cause della morte. L’assassino è ancora a piede libero, e il ritrovamento del corpo carbonizzato ha scosso profondamente la comunità.

