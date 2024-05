Imballatrice prende fuoco in un fondo agricolo: paura nel pomeriggio odierno, venerdì 31 maggio, a Castellabate in località Annunziata. Lo riporta InfoCilento. I fatti sono avvenuti durante alcuni lavori ma per fortuna non si segnalano feriti.

Castellabate, imballatrice prende fuoco in un fondo agricolo

Momenti di paura nel pomeriggio odierno, venerdì 31 maggio, in località Annunziata. In un fondo agricolo, una imballatrice ha preso improvvisamente fuoco. I fatti sono avvenuti durante alcuni lavori quando gli operai hanno notato dal vano motore sprigionarsi il fumo. Per fortuna i presenti sono riusciti ad allontanarsi e domare le fiamme.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...