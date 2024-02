CASTELLABATE, NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI E SI SCHIANTA CONTRO IL MURO

Il protagonista di questo episodio molto singolare ma anche molto particolare è un giovane di Castellabate, forse di San Marco il quale, durante un controllo dei carabinieri, viene invitato a fermarsi ma lui tira dritto e dopo pochi metri si schianta contro il muro adicente un ristorante.

L’auto è una un’Audi A4, lui un 22enne, il giovane era al volante senza patente ed è risultato positivo all’alcol-test. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella. Il giovane non ha riportato nessuna conseguenza fisica e non è stato necessario, fortunatamente, l’intervento dei sanitari ma non ha evitato il deferimento all’autorità giudiziaria dai parte dei carabinieri della stazione di Santa Maria, diretti dal maresciallo Marco Cesa, che stavano effettuando controlli.

